Российский футболист: на Тайване играем в +37, ощущается как +50. Футбол для кого вообще?

Полузащитник «Тайнаня» Алим Зумакулов рассказал об особенностях футбола на Тайване.

«Все матчи почему-то проходят в четыре часа дня – то есть не совсем в подходящее время. Если телефон показывает погоду, условно, в +37, то в реальности она ощущается как +48-50. И тебе в эту жару ещё надо играть. До приезда сюда я не знал, что так бывает.



Естественно, в таких условиях невозможно прессинговать 90 минут, закрывать все зоны и показывать бешеные скорости. Интенсивность быстро падает. На тренировках пьём воду каждые 15 минут, одежду в конце натурально выжимаем. В туалет, кстати, совсем не хочется – вся вода же моментом выходит из тебя через кожу. Поэтому с допинг-контролем бывают проблемы. Я в прошлом году после игры на Кубке АФК в баночку не смог сходить – даже после того, как выпил четыре литра воды! Так что в азиатском футболе у тебя постоянно дикое обезвоживание.



Никто не умирал? Не хочу никого учить, но футбол для кого вообще… Какой болельщик захочет прийти на стадион в +37-38 в четыре часа дня и сидеть как в сауне обтекать? А что покажет футболист в такую погоду? Возможно, играют в такое время, потому что на многих стадионах нет освещения. Но даже на тех, где оно есть, всё равно играют в самое пекло!» — сказал Зумакулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

Полное интервью с Алимом Зумакуловым на «Чемпионате» читайте здесь: