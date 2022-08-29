Россиянин из лиги Тайваня: Китай пытается нагнать жути, но военных мер не происходит

Российский хавбек «Тайнаня» Алим Зумакулов высказался о политической и военной ситуациях на Тайване.

«Смотрю на местных – все спокойные. Либо они политикой не интересуются, либо уже привыкли. У них ноль реакции. Предполагал, что это интересует всех, но захожу в соцсети одноклубников и знакомых – все отдыхают, развлекаются, для них этой шумихи не существует. Поспрашивал, почему так: оказалось, местные привыкли, что Китай регулярно пытается нагнать на Тайвань жути, а военных мер по факту не происходит. Да, санкции разные существуют, но сильно не мешают.



Военные учения рядом с островом? Было непонятно, что будет дальше. Китай запугивал, многое говорил – а вдруг будут последствия? В прямом эфире смотрел, как американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту приземляется, как она выходит. Опять же, тут все к этой напряжённости привыкли, а в России постоянно эта тема бурлит, особенно в телеграм-каналах. Поэтому, как только она вышла из самолёта, меня завалили сообщениями «У вас там всё нормально?», «А ты домой не хочешь? А то у вас там сейчас война начнётся».



Вот пишут в тг-каналах, что китайские истребители вошли в воздушное пространство Тайваня – и что? Так они уж входили в него и месяц, и два, и три, и полгода назад. Надеюсь, к военному столкновению не придут. По мне, в XXI веке делить что-то военным путём – бред. Я понимаю всю сложность отношений между Китаем и Тайванем, но это лишь доказывает, что нужно обо всём договариваться», — сказал Зумакулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

Полное интервью с Алимом Зумакуловым «Чемпионату» читайте здесь: