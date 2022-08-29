Россиянин из лиги Тайваня: лучше играть в Азии, чем 10-15 лет мотаться по городам ПФЛ

Полузащитник «Тайнаня» Алим Зумакулов объяснил, почему предпочтёт игру в Азии матчам во Второй лиге России.

«Не каждый решится на большие изменения, выход из зоны комфорта. Без языка, но уже с семьёй и детьми уезжать из России трудно. А кто-то считает футбол в Азии клоунадой, не воспринимает его всерьёз – это тоже позиция.



Я видел, как в Монголию приезжали ребята из Первой и Второй лиг, даже кто светился в РПЛ. Народ не выдерживал и уезжал – потому что всё не так, как в России. Монголы ждали, что сейчас приедут монстры и начнут разрывать, а потом недоумевали, кого им привезли.



Скажу за себя: уж лучше я покатаюсь по азиатским странам, буду играть в Кубке АФК, стану чемпионом Тайваня, буду выезжать на международные матчи. А Кубок АФК – это аналог Лиги Европы. И при этом я понимаю, что в Лиге Европы я никогда играть не буду, ни в одной команде. Даже если я поеду куда-нибудь в Андорру. А тут я взял титул, увидел что-то новое, окунулся в другую культуру. И лучше тратить жизнь на это, чем 10-15 лет подряд мотаться в ПФЛ из одного регионального городка в другой и, кроме автобуса, ничего не видеть. Мне будет что вспомнить в старости и рассказать внукам», — сказал Зумакулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

Полное интервью с Алимом Зумакуловым «Чемпионату» читайте здесь: