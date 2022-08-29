Хлусевич прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Факелом»

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался по поводу разгромной победы красно-белых в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Факелом» (4:1). По мнению футболиста, «Спартак» играл хорошо, а единственный пропущенный мяч — это следствие недостаточной концентрации при стандартном положении.

«Играли хорошо. В первом тайме немного потеряли концентрацию на стандарте. Немного не разобрались — посмотрим на разборе. Но создали много моментов и в первом тайме, и во втором. Так получилось, что последние две игры много моментов со стандартов у наших ворот. Вчера единственный опасный стандарт завершился голом. Остальные стандарты были менее опасны», — приводит слова Даниила Хлусевича Sport24.