Хлусевич прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Факелом»
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Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался по поводу разгромной победы красно-белых в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Факелом» (4:1). По мнению футболиста, «Спартак» играл хорошо, а единственный пропущенный мяч — это следствие недостаточной концентрации при стандартном положении.
«Играли хорошо. В первом тайме немного потеряли концентрацию на стандарте. Немного не разобрались — посмотрим на разборе. Но создали много моментов и в первом тайме, и во втором. Так получилось, что последние две игры много моментов со стандартов у наших ворот. Вчера единственный опасный стандарт завершился голом. Остальные стандарты были менее опасны», — приводит слова Даниила Хлусевича Sport24.
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