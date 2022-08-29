Нападающий «Челси» Хадсон-Одои станет одноклубником Лунёва и Азмуна в «Байере»

«Байер» согласовал условия годичной аренды нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одои. Ранее переход был под угрозой срыва из-за желания леверкузенской команды включить в сделку опцию выкупа 21-летнего футболиста. Об этом сообщает Sky Sports.
Хадсон-Одои — воспитанник «Челси». Всю карьеру он провёл в лондонском клубе, а по ходу нынешнего сезона ещё не появлялся на поле в матчах английской Премьер-лиги (АПЛ). Соглашение между сторонами истекает через два года.
В «Байере» нападающий станет одноклубникам российского вратаря Андрея Лунёва и иранского нападающего Сердара Азмуна, которые ранее вместе играли в «Зените». Лунёв перешёл в немецкий клуб летом 2021 года, а Азмун — в январе текущего.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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