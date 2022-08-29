Олусегун: пока не хочу уходить из «Краснодара». Сильно уважаю Галицкого, а он — меня

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил, что не хочет сейчас уходить из российского клуба. Также футболист отметил высокий уровень взаимоуважения с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким.
«Сейчас я хочу играть в России, а потом планирую попробовать себя в Европе. Когда? В любой момент. Что касается разговоров с Галицким, то я его очень сильно уважаю, а он — меня. Он разговаривает со всеми игроками, в том числе со мной — для меня это большая честь. Уверен, что если я приму решение уйти, то смогу сделать это. Но пока не хочу. Мне нравится в «Краснодаре», — сказал Олусегун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В нынешнем сезоне Олусегун провёл за «Краснодар» шесть матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Напомним, «Краснодар» набрал 14 очков в семи турах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 и занимает четвёртое место в турнирной таблице.
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