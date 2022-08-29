Головин — о матче с «ПСЖ»: Месси, Мбаппе и Неймар такие же люди. Могли выиграть

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал ничью с «ПСЖ» (1:1) в матче 4-го тура чемпионата Франции. Российский футболист отметился результативной передачей.

«Вокруг таких матчей всегда много ажиотажа и ожиданий у болельщиков, но мы готовились как обычно. Конечно, интересно проверить свои силы на фоне таких мастеров, можно сказать, звёзд мировой величины, но в то же время для нас это ещё и календарная игра чемпионата. Мы могли выиграть, могли и проиграть, однако объективно ничья не самый худший результат для нас в этой встрече.



Какое впечатление производят Мбаппе, Месси, Неймар? Видно, что это очень сильные игроки, выдающиеся футболисты. По тому, как они работают с мячом, принимают решения. И это относится не только к ним. Ко многим из сегодняшнего состава «ПСЖ». Но в то же время в игре это всё немного отходит на второй план, потому что ты просто стараешься как можно лучше сыграть в каждом эпизоде, не особенно задумываясь о том, кто именно играет у соперника. Они такие же люди, хотя, повторю, что их мастерство неоспоримо», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.