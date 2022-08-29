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Губерниев: Салихова и Вяльбе в «Спартаке»? Есть ещё Бузова, на худой конец — Волочкова

Губерниев: Салихова и Вяльбе в «Спартаке»? Есть ещё Бузова, на худой конец — Волочкова
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Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на новости о том, что Зарема Салихова и Елена Вяльбе могут войти в новое руководство московского «Спартака». Губерниев в ироничной форме также предложил кандидатуры певицы Ольги Бузовой и артистки балета Анастасии Волочковой.

«Прекрасно, Вяльбе и Салихова! «Спартак» просто молодцы, нельзя останавливаться! Нужен триумвират прекрасных женщин в совете директоров клуба! Волочкова? Но это только на худой конец! А вот Бузова...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Зарема Салихова – это супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, который недавно покинул пост президента клуба. Елена Вяльбе — глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной России по лыжным гонкам.

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