«Невнятный футбол в исполнении обеих команд». Масалитин — о ничьей в матче «Ростов» — ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал ничейный результат команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ростовом» (0:0).
«Игра была очень скучная. Команды не показали своего потенциала. На этот счёт сыграла погода. Если в Ростове очень жарко, то и вечером там дышать почти нечем. Две команды, которые находятся вверху турнирной таблицы, не показали своего истинного лица. И ЦСКА, «Ростов» играют совершенно в другой футбол. Здесь был какой-то осторожный футбол, команды почти не прессинговали друг друга.
Получилось так, что обе команды просто катали мячи. У армейцев были эпизодические подходы, но не было целостности игры впереди. Полузащита почти не помогала. Получился невнятный футбол в исполнении обеих команд», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 29 августа 2022
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