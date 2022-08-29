El Pais: форварда «Барселоны» Обамеянга ограбили и избили в собственном доме
Поделиться
Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг подвергся вооружённому нападению в своём испанском доме. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники в полиции. По сведениям источника, в ограблении участвовало не менее четырёх человек.
Сообщается, что грабители угрожали 33-летнему нападающему огнестрельным оружием, а затем избили его. Позднее они скрылись, а полиция начала поиск после сообщений от жены Обамеянга.
Обамеянг перешёл в «Барселону» на правах свободного агента в январе 2022 года. В Испании форвард в 24 матчах забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.
Видеообзор. «Барселона» — «Вальядолид». Испанская Примера 2022/2023. 3-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 29 августа 2022
-
12:42
-
12:33
-
12:30
-
12:30
-
12:26
-
12:15
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:48
-
11:35
-
11:30
-
11:28
-
11:22
-
11:18
-
11:14
-
11:08
-
11:00
-
10:59
-
10:50
-
10:38
-
10:33
-
10:30
-
10:25
-
10:25
-
10:20
-
10:11
-
10:02
-
09:58
-
09:50
-
09:50
-
09:42
-
09:35
-
09:32
-
09:30
Партнерский контент