El Pais: форварда «Барселоны» Обамеянга ограбили и избили в собственном доме

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг подвергся вооружённому нападению в своём испанском доме. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники в полиции. По сведениям источника, в ограблении участвовало не менее четырёх человек.

Сообщается, что грабители угрожали 33-летнему нападающему огнестрельным оружием, а затем избили его. Позднее они скрылись, а полиция начала поиск после сообщений от жены Обамеянга.

Обамеянг перешёл в «Барселону» на правах свободного агента в январе 2022 года. В Испании форвард в 24 матчах забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.

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