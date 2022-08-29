Источник: Эдинсон Кавани станет игроком «Валенсии», стороны уже согласовали контракт
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Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани станет игроком «Валенсии». Стороны уже согласовали контракт на два года, информирует журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Согласно сведениям источника, Кавани и «Валенсия» достигли устной договорённости. В течение суток 35-летний футболист официально подпишет контракт с «летучими мышами».
Напомним, ранее подписание Кавани также не исключил тренер «Вильярреала» Унаи Эмери, заявивший, что Эдинсон хочет поиграть в чемпионате Испании.
Последним клубом Кавани был английский «Манчестер Юнайтед», контракт с которым у Эдинсона истёк 30 июня 2022 года и не был продлён. Ранее форвард также играл за «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо». На родине Кавани был футболистом «Данубио».
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