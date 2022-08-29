Тикнизян: не согласен, что для «Локомотива» всё уже потеряно в РПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян считает, что его команда ещё имеет шансы побороться за высокие места в таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023.

«Не согласен, что для «Локомотива» всё уже потеряно в чемпионате. Мы сыграли только семь туров, впереди ещё много игр. После игры с «Оренбургом» мы сразу сфокусированы на игре с «Пари НН» в Кубке. Для нас сейчас это самая важная игра, поэтому настрой только такой.

Хорошо, что выиграли у «Оренбурга» с крупным счётом. Но особой радости не испытываем. Мы сделали, что были должны. После победы над «Оренбургом» эйфории у нас точно нет, нисколько. Настраиваемся только на «Нижний», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.