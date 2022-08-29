Рязанцев: верим, что «Торпедо» останется в РПЛ. Но об уверенности сложно говорить

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев верит, что московская команда останется в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). В семи стартовых турах «Торпедо» набрало одно очко и идёт на предпоследней строчке турнирной таблицы.

«Есть ли уверенность, что останемся в РПЛ? Есть надежда. Об уверенности сложно говорить на 100%, но мы верим в это», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

35-летний Рязанцев выступает за московскую команду с лета 2019 года. В пяти матчах чемпионата России полузащитник не отметился результативными действиями.

В следующем туре «Торпедо» сыграет дома с «Ростовом», а затем отправится на выезд в Екатеринбург, где проведёт матч с «Уралом».

Перекличка фанатов «Торпедо» с футболистами второй команды. Видеоролик: