Мостовой: привозы от защитников в РПЛ — ужас. Всё это от общего уровня футболистов

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об уровне российского футбола в современных реалиях.
«Что касается матча «Ростов» — ЦСКА, как более-менее равные команды попались, так они и сыграли 0:0. Там уровень футболистов повыше. Остальные — это провал. Так дальше и будет происходить. Такие привозы от защитников в РПЛ — это ужас: то отдают мяч, то падают, то спотыкаются. Всё это складывается от общего уровня футболистов.
В какую ситуацию попадают сейчас игроки: по мастерству и по классу не проходили бы в состав, если бы там были иностранцы. Им нужно набираться опыта. Многие довольны, что у нас много забивают… Нападающим сейчас хорошо делать статистику», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 29 августа 2022
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