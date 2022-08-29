Женская сборная Испании выиграла молодёжный чемпионат мира

Молодёжная сборная Испании по футболу выиграла женский чемпионата мира до 20 лет, который проходит в Коста-Рике. В финале турнира Испания оказалась сильнее Японии со счётом 3:1.
Подопечные Педро Лопеса взяли реванш у Японии за поражение в решающем матче турнира в 2018 году. Лучшей футболисткой турнира стала нападающая «Барселоны» Сальма Паральюэло.
Напомним, ЧМ среди девушек до 20 лет должен был состояться ещё летом 2020 года, но был отменён из-за эпидемии COVID-19. Последнее состязание было организовано в 2018 году во Франции. Победителем стала сборная Японии, которая в финале обыграла Испанию со счётом 3:1. Бронзовыми призёрами стали футболистки английской сборной, которые в серии послематчевых пенальти (4:2) были сильнее хозяек турнира сборной Франции.
Футболистка исполнила тверк перед болельщиками. Видеоролик:
- 29 августа 2022
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