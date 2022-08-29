Спаллетти раскритиковал игру Кварацхелии в матче с «Фиорентиной»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти раскритиковал игру Хвичи Кварацхелии в матче 3-го тура Серии А с «Фиорентиной» (0:0). По словам итальянского специалиста, грузинский вингер сыграл ниже своего уровня.

«Кварацхелия сыграл ниже своих возможностей. Он был упрям, передерживал мяч и проигрывал соперникам в физической борьбе. Но зато он отдал потрясающую передачу на Лосано, после которой нужно было забивать», — приводит слова Спаллетти Casa Napoli со ссылкой на DAZN.

Напомним, на протяжении трёх прошлых сезонов грузинский футболист выступал в составе казанского «Рубина». В марте текущего года Кварацхелия приостановил действие контракта с российским клубом, воспользовавшись разрешением ФИФА. В июле футболист заключил контракт с «Наполи».

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»: