Спаллетти раскритиковал игру Кварацхелии в матче с «Фиорентиной»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти раскритиковал игру Хвичи Кварацхелии в матче 3-го тура Серии А с «Фиорентиной» (0:0). По словам итальянского специалиста, грузинский вингер сыграл ниже своего уровня.
«Кварацхелия сыграл ниже своих возможностей. Он был упрям, передерживал мяч и проигрывал соперникам в физической борьбе. Но зато он отдал потрясающую передачу на Лосано, после которой нужно было забивать», — приводит слова Спаллетти Casa Napoli со ссылкой на DAZN.
Напомним, на протяжении трёх прошлых сезонов грузинский футболист выступал в составе казанского «Рубина». В марте текущего года Кварацхелия приостановил действие контракта с российским клубом, воспользовавшись разрешением ФИФА. В июле футболист заключил контракт с «Наполи».
Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»:
- 29 августа 2022
-
14:13
-
14:13
-
13:55
-
13:48
-
13:36
-
13:30
-
13:30
-
13:13
-
13:07
-
13:04
-
13:00
-
13:00
-
12:52
-
12:42
-
12:33
-
12:30
-
12:30
-
12:26
-
12:15
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:48
-
11:35
-
11:30
-
11:28
-
11:22
-
11:18
-
11:14
-
11:08
-
11:00
-
10:59
-
10:50
-
10:38
-
10:33