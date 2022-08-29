В Мексике футболист лёжа пробросил мяч между ног сопернику
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Аргентинский нападающий мексиканского клуба «Монтеррей» Максимильяно Меса отметился неожиданным принятием решения во время одного из матчей. 29-летний футболист в подкате сохранил мяч в игре, а затем лёжа пробросил его между ног сопернику, поднялся и заработал на себе нарушение.
Аргентинский футболист лёжа пробросил мяч между ног сопернику. Видеоролик:
Меса — воспитанник аргентинского клуба «Гимназия». В январе 2019 года Максимильяно перешёл в «Монтеррей» из «Индепендьенте» за € 13,15 млн, подписав контракт на четыре года.
В нынешнем сезоне Меса в 11 матчах чемпионата Мексики забил гол и отдал три результативные передачи. В 2018 году нападающий отыграл 11 игр в составе сборной Аргентины и больше в сборную не вызывался.
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