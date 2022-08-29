В Мексике футболист лёжа пробросил мяч между ног сопернику

Аргентинский нападающий мексиканского клуба «Монтеррей» Максимильяно Меса отметился неожиданным принятием решения во время одного из матчей. 29-летний футболист в подкате сохранил мяч в игре, а затем лёжа пробросил его между ног сопернику, поднялся и заработал на себе нарушение.

Аргентинский футболист лёжа пробросил мяч между ног сопернику. Видеоролик:

Меса — воспитанник аргентинского клуба «Гимназия». В январе 2019 года Максимильяно перешёл в «Монтеррей» из «Индепендьенте» за € 13,15 млн, подписав контракт на четыре года.

В нынешнем сезоне Меса в 11 матчах чемпионата Мексики забил гол и отдал три результативные передачи. В 2018 году нападающий отыграл 11 игр в составе сборной Аргентины и больше в сборную не вызывался.