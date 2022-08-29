Дембеле отдал 13 голевых передач в Ла Лиге в 2022-м — больше, чем любой игрок топ-5 лиг
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле отметился двумя результативными передачами в матче 3-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (4:0). Теперь на счету 25-летнего футболиста 13 результативных передач в турнире за 2022 год — больше, чем у любого игрока в топ-5 лигах за этот период. Об этом сообщает Whoscored в «Твиттере».
Первая голевая передача Дембеле во вчерашнем матче на Педри. Видеоролик:
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Во втором случае адресатом передачи стал форвард Роберт Левандовски.
Дембеле отдаёт голевой пас Левандовскому. Видеоролик:
Ренессанс 25-летнего Дембеле случился после назначения главным тренером «Барселоны» Хави.
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