Дембеле отдал 13 голевых передач в Ла Лиге в 2022-м — больше, чем любой игрок топ-5 лиг

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле отметился двумя результативными передачами в матче 3-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (4:0). Теперь на счету 25-летнего футболиста 13 результативных передач в турнире за 2022 год — больше, чем у любого игрока в топ-5 лигах за этот период. Об этом сообщает Whoscored в «Твиттере».

Первая голевая передача Дембеле во вчерашнем матче на Педри. Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Во втором случае адресатом передачи стал форвард Роберт Левандовски.

Дембеле отдаёт голевой пас Левандовскому. Видеоролик:

Ренессанс 25-летнего Дембеле случился после назначения главным тренером «Барселоны» Хави.