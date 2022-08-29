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Белоус: надеюсь, у сборной России будут хоть какие-то матчи — с Киргизией, с Узбекистаном

Белоус: надеюсь, у сборной России будут хоть какие-то матчи — с Киргизией, с Узбекистаном
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Экс-руководитель «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус ответил на вопрос по поводу совмещения Валерием Карпиным должностей в сборной России и на клубном уровне. Также Белоус выразил надежду, что осенью национальная команда страны проведёт хоть какие-то товарищеские матчи.

«Целесообразно ли Карпину в условиях ограничений занимать две должности? А какая проблема? Как раз когда игр сборной нет, Карпину легче и значительно важнее получать тренерство в «Ростове». Но надеемся всё-таки, что хоть какие-то игры в сентябре будут у сборной. Может быть, с Киргизией, с Узбекистаном. Хоть что-то, чтобы собрать футболистов и чтобы они понимали свою важность для страны. В данной ситуации я не вижу никакой проблемы ни для РФС, ни для Карпина, ни для «Ростова», — приводит слова Белоуса Legalbet.

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