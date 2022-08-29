Агент Кофрие: информация о переходе из «Спартака» в «Клермон» — правда. Речь об аренде
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Футбольный агент Давид Ласарацина, представляющий интересы защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие, отреагировал на информацию СМИ о грядущем переходе его клиента во французский «Клермон».
«Информация о переходе в «Клермон» — правда. Точнее будет понятно сегодня ближе к вечеру. Речь идёт об аренде с опцией выкупа», — заявил Ласарацина.
Напомним, Кофрие перешёл в «Спартак» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне бельгийский защитник появился на поле в одном матче Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на 21 минуту. Соглашение Максимилиано с красно-белыми рассчитано до 2025 года.
«Спартак» после семи туров чемпионата России располагается на второй строчке турнирной таблицы с 16 очками. 30 августа красно-белые сыграют с «Крыльями Советов» в Кубке России.
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