Слуцкий приехал на судебное заседание по делу экс-директора «Чертаново» Ларина

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий приехал на судебное заседание по делу бывшего генерального директора «Чертаново» Николая Ларина, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сам Ларин заявлял, что хотел бы видеть Слуцкого на суде в качестве свидетеля. В то же время Николай подчёркивал, что у него имеются сильные аргументы в свою защиту на суде.

Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. На заседании суда Ларина поддержал ряд известных футболистов, воспитанников академии «Чертаново».