Защитник «Ливерпуля» Филлипс может вернуться в «Борнмут»

Футболист «Ливерпуля» Натаниел Филлипс в летнее трансферное окно может покинуть команду. 25-летний игрок может вернуться в «Борнмут», за который ранее выступал на правах аренды. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Филлипс является воспитанником «Болтона». Он перешёл в «Ливерпуль» в 2016 году и с тех пор провёл за основную команду мерсисайдцев 24 матча, в которых забил гол и отдал результативную передачу.



С 2019 по 2020 год Филлипс выступал на правах аренды за немецкий «Штутгарт», а в «Борнмут» перешёл на правах аренды до конца сезона в зимнее трансферное окно. В 18 матчах за команду Филлипс заработал четыре жёлтые карточки.

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