Агент Роналду вновь предложил 37-летнего футболиста «Челси»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Челси». Агент 37-летнего футболиста Жорже Мендеш связался с представителями лондонского клуба в преддверии окончания летнего трансферного окна. Об этом сообщает The Independent.

Ранее Роналду также предлагался для покупки «Челси», но от сделки отказался главный тренер синих Томас Тухель. Мендеш пытается узнать, изменилась ли позиция клуба, так как хочет найти для своего клиента команду-участника Лиги чемпионов.

Напомним, во время нынешнего трансферного окна Роналду связывали с рядом европейских клубов. Утверждалось, что из-за непопадания в Лигу чемпионов Криштиану хочет покинуть команду. По последней информации, португалец может перейти в «Наполи» под руководством Лучано Спаллетти.

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