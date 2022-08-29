«Ювентус» подпишет Луиса в случае срыва перехода Паредеса

Туринский «Ювентус» готов подписать полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса в случае срыва трансфера хавбека «ПСЖ» Леандро Паредеса. Об этом сообщает Sky Sports Italia.

24-летний Луис перешёл в «Астон Виллу» летом 2019 года из «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне полузащитник в четырёх матчах забил один гол. Всего в 115 играх за бирмингемскую команду Дуглас Луис отличился шесть раз и отдал восемь результативных передач партнёрам. Соглашение между сторонами истекает в 2023 году.

28-летний Паредес является воспитанником «Боки Хуниорс». Также полузащитник выступал за «Кьево», «Рому», «Эмполи» и «Зенит». В январе 2019 года Паредес перешёл в «ПСЖ» за € 40 млн.

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