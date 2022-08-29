Хавбек «Рубина» Кузнецов получил разрыв передней крестообразной связки
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Полузащитник казанского «Рубина» Даниил Кузнецов выбыл на длительный срок из-за разрыва передней крестообразной связки. Об этом сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале.
19-летний Кузнецов — воспитанник «Зенита». В казанскую команду полузащитник перешёл в феврале 2022 года за € 400 тыс. В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в одном матче, в котором не отметился результативными действиями.
У санкт-петербургского «Зенита» есть право приоритетного выкупа. Сумма обратного выкупа летом-2022 составит € 800 тыс., зимой-2023 – € 2,5 млн, летом-2023 – € 3,5 млн, зимой-2024 – € 4,5 млн. Действующий контракт Кузнецова с «Рубином» истекает в декабре 2026 года.
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