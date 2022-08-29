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Переход Ильи Самошникова из «Рубина» в «Динамо» сорвался

Переход Ильи Самошникова из «Рубина» в «Динамо» сорвался
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Переход защитника Ильи Самошникова из казанского «Рубина» в московское «Динамо» сорвался. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к «Рубину».

«Сделка была полностью согласована, но игрок провалил медосмотр перед подписанием контракта», — добавил источник «Чемпионата».

24-летний Самошников стал игроком казанской команды в январе 2020 года. В нынешнем сезоне защитник в шести матчах Мелбет Первой лиги отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в конце текущего сезона.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Самошников, вероятно, продолжит карьеру в одной из команд Российской Премьер-Лиги. В частности речь шла о серьёзном интересе к футболисту со стороны московского «Динамо».

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