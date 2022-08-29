Антони сегодня прилетит в Англию, переход форварда «Аякса» обойдётся «МЮ» в € 100 млн

Нападающий «Аякса» Антони сегодня, 29 августа, прилетит в Англию для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы заплатят за переход 22-летнего бразильского футболиста € 100 млн. Об этом сообщает Sky Sports в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что контракт футболиста с «красными дьяволами» будет действовать до июня 2027 года с опцией продления до 2028 года. Антони подпишет соглашение с «Манчестер Юнайтед» уже завтра. По сумме сделки этот переход должен стать рекордным для нидерландского чемпионата – Эредивизии.
22-летний Антони перешёл в «Аякс» в 2020 году из бразильского «Сан-Паулу». В текущем сезоне нападающий в трёх матчах во всех турнирах забил два гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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