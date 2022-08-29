Терюшков — о Захаряне в «Челси»: выступать в Англии сейчас сродни предательству

Член наблюдательного совета «Химок» и депутат Роман Терюшков высказался о возможном переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо» в лондонский «Челси». По его мнению, такой переход в нынешних условиях – то же самое, что предательство.

«Мы обсуждаем финансовую сторону вопроса, но забываем про интересы нашего государства. Для чего «Челси», по моему мнению, хочет купить Захаряна? Мы все помним фильм блогера Савина, помним, кто, о чём и как высказывался. Что будет с 19-летним парнем, когда он приедет в Англию, где Савин снимал свой фильм? О чём его будут прессовать? Очевидно, вопросов будет много. Это политическая разменная фигура.

Англия переманивает Захаряна, чтобы показать, что лучшие спортсмены бегут из страны? Безусловно, это для этого им и нужно. Как было раньше – уже не будет. Ехать и выступать в Англию сейчас сродни предательству. Мы говорим о спортивном суверенитете России», — сказал Терюшков в эфире телеканала «Матч!».