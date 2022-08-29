Гави провёл 50 матчей за «Барселону», ему исполнилось 18 лет в начале августа

Полузащитник «Барселоны» Гави принял участие в 50 матчах за испанскую команду. Он стал самым молодым футболистом после Бояна Кркича, которому покорилось такое достижение. Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны» на официальном сайте.

50-й матч Бояна Кркича случился, когда ему было 18 лет и 5 дней. Гави же был на 18 дней старше. В этих матчах полузащитник отдал шесть результативных передач и забил два гола. Соглашение с Гави истекает в конце нынешнего сезона, но в ближайшее время должно быть продлено.

Гави также успел дебютировать за сборную Испании и провёл за команду 10 матчей.

Видеообзор. «Барселона» — «Вальядолид». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 3-й тур:

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