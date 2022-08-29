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Объявлена символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии WhoScored

Объявлена символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов седьмого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Лучшим футболистом тура с оценкой 9,4 стал нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, который отметился голом и результативной передачей в гостевом матче с «Факелом» (4:1). Также высокую оценку (9,2) получил форвард «Локомотива» Иван Игнатьев, который оформил хет-трик в ворота «Оренбурга» (5:1).

Сборная 7-го тура РПЛ: Даниил Худяков («Локомотив»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Аслан Дашаев («Факел»), Сергей Божин («Факел»), Даниил Денисов («Спартак»), Квинси Промес («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Николай Калинский («Нижний Новгород»), Гирано Керк («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»), Иван Игнатьев («Локомотив»).

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