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Слуцкий рассказал, какие аргументы приводил в суде в защиту Ларина

Слуцкий рассказал, какие аргументы приводил в суде в защиту Ларина
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил в суде по делу бывшего президента «Чертаново» Николая Ларина.

«Я рассказывал про свой опыт работы в детском футболе, опыт функционирования моей собственной академии, школы от Минспорта, существующей по федеральным стандартам. Сказал, что по тем стандартам просто-напросто невозможно подготовить квалифицированного футболиста. Ларин обвиняется в том, что пытался максимально адаптировать систему подготовки игроков. Его опыт нуждается скорее в изучении и поощрении, нежели в осуждении и тем более — наказании», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Слуцкий тренирует «Рубин» с декабря 2019 года. Сейчас казанская команда выступает в Мелбет Первой лиге.

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