Слуцкий: верю в положительный исход для Ларина. Если бы не верил, не приехал бы

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий признался, что верит в положительное решение суда по делу экс-президента «Чертаново» Николая Ларина.

«Я бы не пришёл сюда, если бы не верил, что исход дела будет положительным. Я в единственный выходной прилетел в Москву и провожу целый день в суде. Я верю.



Мы говорим о реальном человеке и реальных делах, то есть прямо здесь, в суде, сидят футболисты, которые многого добились благодаря Ларину. Я — живой пример того, как можно эффективно работать в частной школе. Я говорю уже про свою академию», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В настоящее время Слуцкий тренирует казанский «Рубин», с которым вылетел в Первую лигу в прошлом сезоне.