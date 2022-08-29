Слуцкий: в государственных футбольных школах не научишься ходить — не то что играть
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил в суде по делу бывшего президента «Чертаново» Николая Ларина.
«В государственных школах работают неэффективно, потому что федеральные стандарты не позволят человеку научиться даже ходить нормально — не то что в футбол играть.
Мы должны все бить в колокола и говорить, что федеральные стандарты устарели, что нужно приходить к современным методикам для более эффективного использования государственных средств в футболе. А средства выделяются очень большие. У меня сердце кровью обливается, что такое огромное количество бюджетных средств, которое выделяется на детско-юношеский футбол, используется сверхнеэффективно», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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