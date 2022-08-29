Ларин: надеюсь, выступления Слуцкого, ребят и моя работа не приведут меня в тюрьму

Бывший генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин поблагодарил Леонида Слуцкого за то, что тренер выступил свидетелем в суде.

«Сегодня хочу выразить благодарность Леониду Викторовичу Слуцкому, что он нашёл время. Вчера у них была игра в Казани. Он оперативно прилетел на заседание суда. На мой взгляд, топ-человек выступил как топ-человек.

Хочу выразить огромную благодарность нашим воспитанникам, которые только что играли в Грозном, во вторник игра со «Спартаком». В том числе поэтому они приехали в Москву на день раньше, чтобы они могли сегодня приехать на суд и поддержать меня морально.

Саша Солдатенков в своей речи рассказал о том, что было в «Чертаново»: до того, как я стал директором, до того, как я был у него тренером, и после.

Спасибо Рите Черномырдиной, игроку национальной сборной России по футболу. Своей маме за её пламенную речь. Я считаю, что сегодня было такое заседание, что если бы оно было судом присяжных, то они бы расчувствовались. Однако моё дело не попадает под возможность рассмотрения судом присяжных. Надеюсь, что те выступления и вся моя работа в «Чертаново» не приведут меня в тюрьму», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. На заседании суда Ларина поддержал ряд известных футболистов, воспитанников академии «Чертаново».