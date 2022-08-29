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Ларин: моё дело стоит особняком. Увидел у судьи искреннюю заинтересованность разобраться

Ларин: моё дело стоит особняком. Увидел у судьи искреннюю заинтересованность разобраться
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Бывший генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин высказался о ходе судебного заседания по своему делу.

«Я не вправе давать какие-то оценки заседанию: положительные или отрицательные. Я уже неоднократно говорил, что для работников суда сегодня Ларин, завтра Иванов, послезавтра Петров, Сидоров — это конвейер.

Моё дело достаточно необычное и стоит особняком. Какую-то искреннюю заинтересованность у судьи лично разобраться в деле я увидел. Как оно будет на самом деле — я не знаю», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. На заседании суда Ларина поддержал ряд известных футболистов, воспитанников академии «Чертаново».

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