Росс Баркли покинул «Челси» по соглашению сторон

Английский футболист Росс Баркли покинул ФК «Челси» по соглашению сторон и стал свободным агентом. Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба.

Полузащитник выступал за «Челси» с января 2018 года. За это время Росс Баркли провёл 100 матчей во всех турнирах, забив 12 голов. В сезоне-2021/2022 игрок был арендован «Астон Виллой». 22 мая в последнем официальном матче за «Челси» Баркли забил победный гол в ворота «Уотфорда» (2:1).

«Мы хотели бы поблагодарить Росса за его вклад в «Челси» и пожелать ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», — написано в заявлении клуба.

В составе «синих» англичанин стал обладателем Кубка Англии (2017/2018), победителем Лиги Европы УЕФА (2018/2019) и Клубного чемпионата мира (2021). Спортсмену 28 лет.