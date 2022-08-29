Ларин объяснил поражение «Чертаново» от 2DROTS в Кубке России
Поделиться
Бывший генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал поражение команды в матче 1/256 финала Фонбет Кубка России c любительской командой 2DROTS (0:3).
«Жизнь покажет, что будет с «Чертаново» и его игроками. Пока в школе очень много талантливых футболистов. Не зря «Чертаново» сейчас в своей зоне в ФНЛ-2 делит второе и третье места — это говорит о том, что ребята там талантливые.
Матч с 2DROTS стоит особняком. Просто мотивация в футболе — это очень важная вещь. Мотивация у 2DROTS была на заоблачном уровне, там были футболисты намного опытнее, чем ребята, которые играли за «Чертаново», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, 2DROTS стал чемпионом первого сезона футбольной Медиалиги.
Новость по темеЛарин рассказал, когда ожидать приговора по его уголовному делу
Комментарии
- 29 августа 2022
-
17:17
-
17:17
-
17:15
-
17:13
-
17:12
-
17:10
-
17:08
-
17:08
-
17:06
-
17:04
-
16:57
-
16:53
-
16:51
-
16:39
-
16:33
-
16:32
-
16:30
-
16:22
-
16:16
-
16:11
-
16:04
-
16:00
-
15:30
-
15:28
-
15:21
-
15:06
-
15:04
-
15:02
-
14:48
-
14:45
-
14:41
-
14:27
-
14:24
-
14:13
-
14:13
Партнерский контент