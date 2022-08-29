Ларин объяснил поражение «Чертаново» от 2DROTS в Кубке России

Бывший генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал поражение команды в матче 1/256 финала Фонбет Кубка России c любительской командой 2DROTS (0:3).

«Жизнь покажет, что будет с «Чертаново» и его игроками. Пока в школе очень много талантливых футболистов. Не зря «Чертаново» сейчас в своей зоне в ФНЛ-2 делит второе и третье места — это говорит о том, что ребята там талантливые.



Матч с 2DROTS стоит особняком. Просто мотивация в футболе — это очень важная вещь. Мотивация у 2DROTS была на заоблачном уровне, там были футболисты намного опытнее, чем ребята, которые играли за «Чертаново», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 2DROTS стал чемпионом первого сезона футбольной Медиалиги.