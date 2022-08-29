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Ларин: нет цели вернуться в «Чертаново». Не хочу работать в бюджетном футболе

Ларин: нет цели вернуться в «Чертаново». Не хочу работать в бюджетном футболе
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Бывший глава «Чертаново» Николай Ларин высказался по поводу возвращения в московскую академию.

«Вообще нет цели вернуться в «Чертаново», категорически. Я с вероятностью 99,999% не хочу работать в футболе, связанном с бюджетом. Я считаю, что, если никакие законы не поменяются, эффективно работать, ничего не нарушая, просто невозможно», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. На заседании суда Ларина поддержал ряд известных футболистов, воспитанников академии «Чертаново».

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