Ларин: после поражения «Чертаново» от 2DROTS был убитый, не мог 20 минут уйти с арены
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Бывший генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин признался, что тяжело перенёс поражение команды в матче 1/256 финала Фонбет Кубка России c любительской командой 2DROTS (0:3).
«После матча с 2DROTS я был убитый, 20 минут не мог выйти со стадиона. Все уже покинули трибуну, где я сидел. Я сидел, а у меня в голове шёл долгий мыслительный процесс. Я все эти размышления хотел бы оставить внутри себя. Но я был расстроен», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Голами в этой встрече отметились Сергей Кутузов, Валтер Скляр Эдамс и Александр Степанов. Ранее «Амкал» обыграл в Кубке России «Зоркий» из Красногорска. Напомним, 2DROTS стал чемпионом первого сезона футбольной Медиалиги.
Новость по темеЛарин объяснил поражение «Чертаново» от 2DROTS в Кубке России
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