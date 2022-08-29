Осинькин — о деле Ларина: так не должно быть. Человек полностью отдался футболу

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о заседании по делу экс-президента «Чертаново» Николая Ларина.
«Чтобы сказать, как прошло заседание, надо сравнить с предыдущими. Это первое заседание, не было возможности посетить предыдущие. Конечно, это беспокойство. Так не должно быть. Я просто не понимаю, как такая ситуация может происходить. Человек, который полностью отдался футболу, реально что-то сделал, попал под такое непонятное давление.
К этому привело то, о чём сказал Леонид Викторович Слуцкий. Те документы, по которым работают наши академии, финансирование — немного уже старые. Директора академий не могут нормально выстроить такую работу, с которой можно было бы давать результат и в то же время чтобы все документы соответствовали каким-то примитивным подходам», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 29 августа 2022
-
18:47
-
18:36
-
18:34
-
18:24
-
18:07
-
18:06
-
18:05
-
17:54
-
17:52
-
17:52
-
17:42
-
17:41
-
17:41
-
17:39
-
17:25
-
17:17
-
17:17
-
17:15
-
17:13
-
17:12
-
17:10
-
17:08
-
17:08
-
17:06
-
17:04
-
16:57
-
16:53
-
16:51
-
16:39
-
16:33
-
16:32
-
16:30
-
16:22
-
16:16
-
16:11