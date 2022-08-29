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Осинькин — о деле Ларина: так не должно быть. Человек полностью отдался футболу

Осинькин — о деле Ларина: так не должно быть. Человек полностью отдался футболу
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о заседании по делу экс-президента «Чертаново» Николая Ларина.

«Чтобы сказать, как прошло заседание, надо сравнить с предыдущими. Это первое заседание, не было возможности посетить предыдущие. Конечно, это беспокойство. Так не должно быть. Я просто не понимаю, как такая ситуация может происходить. Человек, который полностью отдался футболу, реально что-то сделал, попал под такое непонятное давление.

К этому привело то, о чём сказал Леонид Викторович Слуцкий. Те документы, по которым работают наши академии, финансирование — немного уже старые. Директора академий не могут нормально выстроить такую работу, с которой можно было бы давать результат и в то же время чтобы все документы соответствовали каким-то примитивным подходам», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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