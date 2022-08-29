Гирано Керк сравнил атмосферу в Москве с Амстердамом

Нападающий «Локомотива» Гирано Керк поделился своими впечатлениями о Москве и рассказал о любимых местах в столице.
«Это очень красивый город. Я не могу сравнивать его, например, с Амстердамом, потому что они совершенно разные. Но у них очень похожая атмосфера. Да, это правда. Конечно, в столице Нидерландов намного больше велосипедистов, а в остальном они очень похожи.
Любимые места для прогулок? У меня не так много разнообразия в этом плане. Я часто бываю на Красной площади, гуляю около этого большого сооружения, как его… У Кремля, да. Мне даже сложно что-то ещё назвать (улыбается).Небоскребы Москва-Сити? О, да-да, я вижу их каждый день, так что… Этот вид мне даже немного приелся (улыбается)», — приводит слова Керка официальный сайт «Локомотива».
26-летний Керк перешёл в «Локомотив» в сентябре 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий забил два гола и отдал результативную передачу в семи матчах.
- 29 августа 2022
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