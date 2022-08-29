Осинькин: сомневаюсь, что «Чертаново» будет выпускать огромное количество игроков для РПЛ

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после заседания по делу экс-президента «Чертаново» Николая Ларина рассказал о том, что может ждать московскую академию в будущем.



«Есть огромные сомнения, будет ли «Чертаново» выпускать такое огромное количество футболистов для РПЛ после дела Ларина. Как и всё в России, у нас очень многое зависит от роли личности. Роль Ларина — настолько большая, что повторения я не ожидаю. Слишком большой и талантливый человек Николай Ларин.



«Чертаново» желаю максимально развиваться. Хотелось бы, чтобы и другие академии, где есть сильные руководители, были защищены в том числе и документально. Нужно давать возможность работать. Сложно работать, когда такое финансирование», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.