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Осинькин: сомневаюсь, что «Чертаново» будет выпускать огромное количество игроков для РПЛ

Осинькин: сомневаюсь, что «Чертаново» будет выпускать огромное количество игроков для РПЛ
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после заседания по делу экс-президента «Чертаново» Николая Ларина рассказал о том, что может ждать московскую академию в будущем.

«Есть огромные сомнения, будет ли «Чертаново» выпускать такое огромное количество футболистов для РПЛ после дела Ларина. Как и всё в России, у нас очень многое зависит от роли личности. Роль Ларина — настолько большая, что повторения я не ожидаю. Слишком большой и талантливый человек Николай Ларин.

«Чертаново» желаю максимально развиваться. Хотелось бы, чтобы и другие академии, где есть сильные руководители, были защищены в том числе и документально. Нужно давать возможность работать. Сложно работать, когда такое финансирование», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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