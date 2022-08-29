Полузащитник «Локомотива» Максим Петров перешёл в «Аланию» на правах аренды

Полузащитник «Локомотива» Максим Петров на правах аренды перешёл во владикавказскую «Аланию», которая выступает в Первой лиге. Об этом сообщил официальный сайт московского клуба.

21-летний футболист является воспитанником академии «Локомотива». В этом сезоне Максим Петров только однажды появился на поле в составе железнодорожников, выйдя на замену на 84-й минуте в матче 6 тура РПЛ против «Химок».

«Желаем нашему футболисту успехов в новой команде и постоянной игровой практики», — написано в заявлении «Локомотива».

«Алания» после семи туров набрала 14 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Следующий матч владикавказцы проведут на выезде против казанского «Рубина» 4 сентября.