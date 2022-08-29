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Конте: «Тоттенхэму» нужны два трансферных окна, чтобы догнать топ-команды

Конте: «Тоттенхэму» нужны два трансферных окна, чтобы догнать топ-команды
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что ему нужно как минимум два трансферных окна, чтобы превратить клуб в настоящего претендента на чемпионство в Премьер-лиге.

«Если сравнивать с прошлым сезоном, то наш состав более полный. Но, чтобы догнать другие команды топ-уровня, нам нужно время, терпение и трансферные окна, как минимум два трансферных окна, чтобы достичь того же уровня.

Будут ли приобретения до закрытия трансферного окна? Я говорил с клубом и высказал своё мнение, но если мы что-то не сделаем, то всё в порядке.

С новыми игроками мы начали работать только полтора месяца назад. И я думаю, что в конечном счёте мой выбор был правильным, потому что мы добились четырёх хороших результатов в первых матчах. Теперь, когда нужно выходить и играть каждые три дня, нормально делать ротацию. Игроки должны понимать, что им приходится иногда садиться на скамейку запасных, выходить, меняться. И это тот период, когда клуб может понять, действительно ли мы полностью укомплектованы или, может быть, мы могли бы добиться большего», — приводит слова Конте The Guardian.

31 августа «Тоттенхэм» отправится в гости к «Вест Хэм Юнайтед».

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