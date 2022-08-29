Тухель: в «Челси» после закрытия трансферного окна будут другие рычаги давления на игроков

Главный тренер «Челси» Томас Тухель в преддверии матча 5-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» поделился мнением об игроках своей команды, которые не успеют найти себе новый клуб до закрытия летнего трансферного окна.

«Когда трансферное окно открыто, быть не до конца сконцентрированным абсолютно нормально. Игроки проводят время не только с нами в Кобхэме. Когда они покидают базу, у них с собой телефон и они могут получать звонки, размышлять о будущем, своём следующем шаге, а также о чемпионате мира, о котором сейчас все думают и говорят. Реальность такова, что иногда, в последние дни окна, вы должны просто принять это, независимо от того, чего вы хотите.



Но с 1 сентября больше не будет никаких оправданий и отвлекающих факторов. Я буду очень, очень рад, когда трансферное окно закроется, потому что тогда у нас будут другие рычаги давления на игроков и тогда обязательства должны быть 100-процентными, мы не согласимся на 99 процентов», — цитирует Тухеля издание The Telegraph.

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