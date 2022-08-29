РФС передаст российским школам 80 тыс. мячей

Российский футбольный союз (РФС) сообщил о реализации федерального проекта «Футбол в школе» в новом учебном году.



«С 1 сентября к инициативе РФС присоединятся 2150 школ в 48 регионах страны. Участие в футбольных уроках примут до 400 тыс. детей. Каждая из школ получит от РФС методическую поддержку и набор инвентаря, в том числе мячи, разработанные и изготовленные специально для проекта.



До конца октября 2022 года школьники получат от РФС в общей сложности 80 тыс. новых мячей, 57,5 тыс. манишек, 2 тыс. фишек, 6 тыс. сумок для мячей, 2,7 тыс. насосов, 30 тыс. конусов и другой инвентарь. Наборы для каждой школы будут сформированы в зависимости от количества учеников», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте РФС.



«Футбол в школе» — стратегический проект Российского футбольного союза. Опыт прошлого года показал, насколько высок интерес к этой инициативе в регионах. В предстоящем учебном году к проекту присоединяются еще 2000 учебных заведений, а через год мы планируем, что его участниками станут 10% от общего числа российских школ.



Наша главная задача заключается в том, чтобы создать все условия для того, чтобы каждый ребёнок получил возможность познакомиться с футболом на уроках физкультуры и, надеемся, полюбить его. Не менее важно и то, что многие из ребят, уверен, захотят продолжить тренировки в школьных секциях и детско-юношеских командах. Таким образом, «Футбол в школе» становится одним из элементов системы поиска талантов и, как следствие, базовой частью всей футбольной пирамиды», — отметил президент РФС Александр Дюков.

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