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Арбитр Федотов: «Спартак» должен был доигрывать вдесятером — следовало удалять Зобнина

Арбитр Федотов: «Спартак» должен был доигрывать вдесятером — следовало удалять Зобнина
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Российский арбитр Игорь Федотов отметил, что полузащитника «Спартака» Романа Зобнина следовало удалить в матче 7-го тура чемпионата России с воронежским «Факелом» (4:1).

«В первом тайме Любимов просто выпал из игры — повезло, что не было серьёзных нарушений. Он как-то сумбурно бегал, прыгал через мячи, из-за чего в итоге врезался в игрока «Спартака» и упал. По моментам — следовало показывать жёлтую карточку игроку «Спартака» на 27-й минуте, а также удалять Зобнина на 87-й. «Спартак» должен был доигрывать матч в Воронеже в меньшинстве из-за накладки игрока. Но, думаю, этот эпизод повесят на помощника, а Любимов продолжит работать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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