Сергей Пиняев вернулся к тренировкам после пневмоторакса

Сегодня, 29 августа, полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев вышел на первую тренировку после пневмоторакса, сообщает телеграм-канал самарцев.

«Сергей Пиняев проводит сегодня первую тренировку с командой. Ждёте возвращение Сергея на поле?» — подписаны видеоролики с тренировки в социальной сети.

В текущем сезоне спортсмен принял участие только в одном матче — в игре с «Оренбургом» в 1-м туре РПЛ. Пиняев провел на поле 77 минут. «Крылья Советов» одержали победу со счётом 4:2. Самарский клуб занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023.

20 июля футболиста увезли с тренировки в больницу. Игрока госпитализировали из-за того, что во время занятий он упал, почувствовав боль и слабость. В клинике сделали рентген и диагностировали пневмоторакс.