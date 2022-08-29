И. Федотов — о Казарцеве: испортил казённую вещь. А на поле в очередной раз выдал «шедевр»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу главного судьи Василия Казарцева в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» дома принимал «Химки».



«Казарцев в очередной раз выдал «шедевр». От такой работы арбитра просто страшно становится. Начнём с того, что Василий испортил казённую вещь — написал на футболке свою фамилию, чтобы не забывали, кто он такой. А матч «Сочи» – «Химки» был, наверное, худшим в карьере Казарцева. На поле вышел испуганный мальчик, который потерялся. Но не сразу — на 11-й минуте он верно назначил пенальти и показал жёлтую карточку Филину. За этот момент Казарцева нужно похвалить, но дальше он поплыл. На 21-й минуте он обязан был показывать Филину вторую жёлтую карточку и удалять его с поля.

На 42-й минуте арбитру кто-то подсказал назначить 11-метровый в ворота «Химок». Разбирался Казарцев долго. Во втором тайме стало ещё хуже — Василий просто перестал успевать за игрой. На 49-й минуте его помощник выдумал жёлтую карточку для Руденко. Далее Василий не успел к штрафной, не увидел фола и не назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Вмешался VAR, и только после просмотра Казарцев правильно назначил пенальти и показал жёлтую карточку Камышеву», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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