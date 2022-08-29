Новичок «Краснодара» Баньяц заявил, что команда готова бороться за чемпионство в РПЛ
Поделиться
Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц прокомментировал победу команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским «Торпедо» (4:1), а также отметил, что «быки» готовы бороться за чемпионство в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
«Победа в матче с «Торпедо» — очень важная для нас. Я поздравляю всю команду с этой победой, ребята сыграли очень хорошо. Специальной установки на матч от тренера никакой не было, нам надо было просто играть в футбол и наслаждаться своей игрой. «Торпедо» — слабая команда? Не люблю отвечать на такие вопросы про соперников.
Конечно, «Краснодар» готов бороться за чемпионство в этом сезоне», — сказал Баньяц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Комментарии
- 29 августа 2022
-
20:22
-
20:18
-
20:15
-
20:09
-
20:00
-
19:59
-
19:48
-
19:47
-
19:32
-
19:30
-
19:14
-
19:02
-
19:00
-
18:58Алан Дзагоев близок к переходу в «Рубин» Эксклюзив
-
18:47
-
18:36
-
18:34
-
18:24
-
18:07
-
18:06
-
18:05
-
17:54
-
17:52
-
17:52
-
17:42
-
17:41
-
17:41
-
17:39
-
17:25
-
17:17
-
17:17
-
17:15
-
17:13
-
17:12
-
17:10
Партнерский контент