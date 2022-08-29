Новичок «Краснодара» Баньяц заявил, что команда готова бороться за чемпионство в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц прокомментировал победу команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским «Торпедо» (4:1), а также отметил, что «быки» готовы бороться за чемпионство в нынешнем розыгрыше чемпионата России.



«Победа в матче с «Торпедо» — очень важная для нас. Я поздравляю всю команду с этой победой, ребята сыграли очень хорошо. Специальной установки на матч от тренера никакой не было, нам надо было просто играть в футбол и наслаждаться своей игрой. «Торпедо» — слабая команда? Не люблю отвечать на такие вопросы про соперников.



Конечно, «Краснодар» готов бороться за чемпионство в этом сезоне», — сказал Баньяц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.